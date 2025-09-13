إعلان

اليوم.. بيت السحيمي يستضيف حفل فرقة "الصحبجية"

09:00 ص السبت 13 سبتمبر 2025

حفل فرقة الصحبجية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ينظم صندوق التنمية الثقافية حفلاً موسيقيًا جديدًا لفرقة "الصحبجية" بقيادة الكاتبة الصحفية والفنانة ناهد السيد، وذلك في الثامنة من مساء اليوم السبت 13 سبتمبر ببيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمي.


تُعد فرقة "الصحبجية" واحدة من التجارب الفنية المتميزة التي أعادت إحياء فن الغناء الجماعي القائم على روح "الصُحبة"، إذ تأسست على يد الكاتبة والفنانة ناهد السيد لتضم مجموعة من الأصوات الموهوبة من مختلف الأعمار، وتقدم عروضًا تمزج بين الطابع التراثي والأغنية المصرية المعاصرة بروح جماعية فريدة، تجعل من الجمهور طرفًا أصيلًا في حالة التفاعل الفني.


يأتي الحفل ضمن سياسة صندوق التنمية الثقافية في استثمار مراكزه الثقافية ومواقعه التراثية – مثل بيت السحيمي، وقبة الغوري، وقصر الأمير طاز – وتحويلها إلى فضاءات مفتوحة للإبداع والتجديد، بما يتيح للجمهور فرصة التلاقي مع مختلف أشكال الفنون ويمنح الفنانين الشباب والفرق المستقلة منابر للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية.





لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفل فرقة الصحبجية صندوق التنمية الثقافية فرقة الصحبجية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
الجيزة تنظم زيارة لـ٤٥ طفلًا ومرافقيهم لمنطقة آثار سقارة ومتحف إيمحتب

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام