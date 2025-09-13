اليوم.. بيت السحيمي يستضيف حفل فرقة "الصحبجية"

ينظم صندوق التنمية الثقافية حفلاً موسيقيًا جديدًا لفرقة "الصحبجية" بقيادة الكاتبة الصحفية والفنانة ناهد السيد، وذلك في الثامنة من مساء اليوم السبت 13 سبتمبر ببيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمي.



تُعد فرقة "الصحبجية" واحدة من التجارب الفنية المتميزة التي أعادت إحياء فن الغناء الجماعي القائم على روح "الصُحبة"، إذ تأسست على يد الكاتبة والفنانة ناهد السيد لتضم مجموعة من الأصوات الموهوبة من مختلف الأعمار، وتقدم عروضًا تمزج بين الطابع التراثي والأغنية المصرية المعاصرة بروح جماعية فريدة، تجعل من الجمهور طرفًا أصيلًا في حالة التفاعل الفني.



يأتي الحفل ضمن سياسة صندوق التنمية الثقافية في استثمار مراكزه الثقافية ومواقعه التراثية – مثل بيت السحيمي، وقبة الغوري، وقصر الأمير طاز – وتحويلها إلى فضاءات مفتوحة للإبداع والتجديد، بما يتيح للجمهور فرصة التلاقي مع مختلف أشكال الفنون ويمنح الفنانين الشباب والفرق المستقلة منابر للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية.









