شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "غانم"، لمصراوي، أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبينت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا يشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين وأربع درجات.

وأشارت إلى تأثر حالة الطقس بسحب منخفضة صباحًا على السواحل الشمالية تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر، بالإضافة إلى نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، القاهرة الكبرى، جنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة ليلًا.

وأوضحت أنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة صباحًا، يتحول إلى حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومع ساعات الليل الأولى يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا، ثم يميل إلى الاعتدال في آخره.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 34 و35 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى بين 30 و31 درجة.

شمال الصعيد: العظمى بين 36 و37 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى بين 40 و41 درجة.

