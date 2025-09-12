كتب- محمد أبو بكر:

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجولة ميدانية لمتابعة مشروع إضافة مصدر تغذية ثالث لمحطة محولات جزيرة الدهب عبر الحفر النفقي أسفل نهر النيل.

خلال الجولة، التي رافقته فيها المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تفقد الوزير مواقع دخول وخروج الكابلات وأعمال الربط شرق وغرب النيل، مؤكدًا على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع الذي يربط محطة محولات جزيرة الدهب بمحطة محولات البساتين بكابلات جهد 66 ك.ف، بطول 672 مترًا وعمق 28 مترًا.

اطمأن الوزير على كفاءة مصدرَي التغذية الآخرين للمحطة، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأحمال وضمان استقرار التيار الكهربائي بمحافظة الجيزة، خصوصًا خلال فترات الذروة.

وأوضح أن الشبكة القومية للكهرباء أثبتت كفاءتها خلال الصيف الجاري باستيعاب أحمال غير مسبوقة اقتربت من 40 ألف ميجاوات.

وأشار الدكتور عصمت إلى أن الاعتماد على الطاقات المتجددة والتوسع في التصنيع المحلي لمكوناتها يمثل أولوية أساسية، لافتًا إلى المشروعات الجارية لتعزيز الشبكة الكهربائية بخطوط ومحطات محولات جديدة، بما يسمح باستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة النظيفة.

وأكد وزير الكهرباء أن استقرار التيار وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين يمثلان ركيزة للتنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة للبيانات التشغيلية، والتوسع في أنظمة التخزين، والتواصل المستمر مع المشتركين من خلال منظومة متكاملة للشكاوى وسرعة الاستجابة لها.

