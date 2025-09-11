إعلان

عبدالمنعم سعيد: مراجعة الاتفاقيات العربية مع إسرائيل باتت ضرورة

10:55 م الخميس 11 سبتمبر 2025

الدكتور عبد المنعم سعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

دعا الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات العربية مع إسرائيل ضمن استراتيجية طويلة المدى، مؤكدًا أن هناك 6 دول عربية تربطها حاليًا اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يدعو إلى نقد هذه الاتفاقيات، لكنه يرى أهمية إعادة النظر فيها في ضوء التحولات الإقليمية المتسارعة.

وأشار المفكر السياسي إلى أن التغيرات الجارية في المنطقة تفرض إعادة النظر في موازين القوى، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تشكيل حلف عربي - إقليمي موازٍ للتحالف الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة.

وتابع سعيد قائلاً: "إن إسرائيل هي الطرف المسؤول عن القتل والتصعيد"، مشددًا على أن مشروعها الحقيقي يتمثل في إقامة ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى".

وأوضح أن إسرائيل تتحدث علنًا عن "الشرق الأوسط" بمفهوم يشمل العرب والعجم وكل مكونات المنطقة، مؤكدًا أنها لا تريد أن تكون في موقع الأقلية كما هو حال الأكراد.

وأكد سعيد على ضرورة أن تقود قوى كبرى في المنطقة مثل مصر والسعودية هذه الاستراتيجية الجديدة، نظراً للثقل السياسي والاقتصادي المؤثر الذي تملكانه في المنطقة العربية والإقليمية.

وشدد الكاتب والمفكر السياسي، على أن هذا الحلف العربي-الإقليمي سيكون ضرورياً لمواجهة التحالف الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا، وإعادة التوازن إلى المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عبد المنعم سعيد مراجعة الاتفاقيات العربية مع إسرائيل برنامج يحدث في مصر التحولات الإقليمية المتسارعة إعادة النظر في موازين القوى تشكيل حلف عربي إقليمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة