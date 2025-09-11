عبدالمنعم سعيد: مراجعة الاتفاقيات العربية مع إسرائيل باتت ضرورة

كتب- حسن مرسي:

دعا الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات العربية مع إسرائيل ضمن استراتيجية طويلة المدى، مؤكدًا أن هناك 6 دول عربية تربطها حاليًا اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يدعو إلى نقد هذه الاتفاقيات، لكنه يرى أهمية إعادة النظر فيها في ضوء التحولات الإقليمية المتسارعة.

وأشار المفكر السياسي إلى أن التغيرات الجارية في المنطقة تفرض إعادة النظر في موازين القوى، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تشكيل حلف عربي - إقليمي موازٍ للتحالف الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة.

وتابع سعيد قائلاً: "إن إسرائيل هي الطرف المسؤول عن القتل والتصعيد"، مشددًا على أن مشروعها الحقيقي يتمثل في إقامة ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى".

وأوضح أن إسرائيل تتحدث علنًا عن "الشرق الأوسط" بمفهوم يشمل العرب والعجم وكل مكونات المنطقة، مؤكدًا أنها لا تريد أن تكون في موقع الأقلية كما هو حال الأكراد.

وأكد سعيد على ضرورة أن تقود قوى كبرى في المنطقة مثل مصر والسعودية هذه الاستراتيجية الجديدة، نظراً للثقل السياسي والاقتصادي المؤثر الذي تملكانه في المنطقة العربية والإقليمية.

وشدد الكاتب والمفكر السياسي، على أن هذا الحلف العربي-الإقليمي سيكون ضرورياً لمواجهة التحالف الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا، وإعادة التوازن إلى المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط.