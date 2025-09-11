الهيئة الوطنية للصحافة تواصل جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين"

(أ ش أ):

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها حول وضع خارطة طريق صحفية وإعلامية تواكب مستحدثات العصر؛ وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظمت الهيئة مساء اليوم ثاني جلساتها الموسعة مع شباب الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، في إطار الاستماع لجميع الأفكار والمقترحات حول خارطة الطريق.

حضر اللقاء، علاء ثابت، وكيل الهيئة، عمرو الخياط والدكتور سامح محروس، عضوا الهيئة، الدكتور أحمد مختار، مستشار الهيئة للاستثمار والمشروعات.

وأدار الجلسة الإعلامي، حمدي رزق، عضو الهيئة، بحضور إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية، أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، وليد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار، وأيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، الانفتاح على كل الآراء والمقترحات حول خارطة الطريق الإعلامية، سواء من جانب شيوخ المهنة أو شباب الصحفيين، موضحا أن الهيئة قطعا شوطا مهما في ملف تطوير المحتوى، وتدريب الزملاء في مختلف القطاعات والتخصصات، إيمانا بأهمية التدريب في تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات إضافية في هذا الملف، كما أشار إلى حل كثير من التحديات بالمؤسسات فيما يتعلق بالتوزيع واستثمار الأصول وتحسين الموارد.

وخلال الجلسة قدم شباب الصحفيين مجموعة من المقترحات والآراء والتوصيات، أبرزها، ضرورة الحفاظ على الصحافة الورقية وتنويع فنونها التحريرية واستعادة الهوية المهنية المميزة للإصدارات العريقة، الاهتمام بالصحافة المتخصصة، تدشين مشروع لإنتاج الأفلام الوثائقية، تحسين دخول الصحفيين والبحث عن مصادر مختلفة لدخل المؤسسات لتحسين أوضاعها، تقديم خدمات إلكترونية متنوعة ومدفوعة، سواء اقتصادية أو تعليمية وغيرها بالمؤسسات والإصدارات الصحفية، استغلال أرشيف المؤسسات الصحفية القومية، زيادة التنسيق والتعاون في النشر بين الإصدارات الورقية والإلكترونية للإصدارات الصحفية.

كذلك ضرورة تواجد المؤسسات والإصدارات على منصات التواصل الاجتماعي، إنتاج محتوى صحفي تفاعلي متجدد، والتكامل بين الصحافة الورقية والسوشيال ميديا، ضرورة ضخ دماء جديدة وشابة في العمل الصحفي لدعم كثير من التخصصات المستحدثة، إنشاء المزيد من الاستديوهات بالإصدارات والمواقع للمحتويات المتلفزة الخاصة بالسوشيال ميديا، الاهتمام بصحافة المواطن، تطوير غرفة الأخبار الرئيسية بالمؤسسات ودمجها مع البوابة الرئيسية، الاهتمام بالصحافة الخدمية والتفاعلية، تكثيف الدورات التدريبية بالاستعانة بخبرات وشراكة أجنبية، إعادة إنتاج المواد الأرشيفية، تطوير البنية التقنية للبوابات الإلكترونية وكذلك تنظيم الهياكل التحريرية للبوابات.