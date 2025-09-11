ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليست محايدة

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الوساطة المصرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليست محايدة، بل تميل بشكل واضح لدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والشرعية الدولية.

خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أوضح رشوان أن الوساطة المصرية ساهمت في اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أحبط محاولات إسرائيل لتصعيد التوترات في المنطقة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لا تقف على مسافة واحدة بين المحتل والفلسطينيين، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس التزام القاهرة بالعدالة.

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل، بقيادة نتنياهو، حاولت خلال حرب الـ12 يومًا القضاء على قوة إيران وأي قوة إقليمية تهدد هيمنتها.

وتابع رشوان مشيرًا إلى أن إسرائيل واصلت تحركاتها العدوانية حتى بعد وقف إطلاق النار، حيث أرسلت طائرات لقصف طهران، لكن تدخل ترامب أوقف هذه العملية.

وأكد أن الولايات المتحدة، التي تسعى لتجنب الحروب، دعمت تهدئة التوترات، بما في ذلك عقد اتفاق مع الحوثيين، مما يعزز دور مصر كوسيط إقليمي.

وأشار رشوان إلى أن أهداف إسرائيل تتجاوز إيران لتشمل إضعاف أي قوة إقليمية ذات قدرات اقتصادية وعسكرية، مؤكدًا أن الوساطة المصرية تحافظ على استقرار المنطقة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن توحيد المواقف العربية وتشكيل فصيل فلسطيني موحد ضروريان لمواجهة التحديات الإسرائيلية وتعزيز فرص التسوية السياسية.