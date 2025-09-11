مصر تنافس على استضافة المؤتمر الدولي للروتاري 2029 أو 2031

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الاتحاد المصري للغرف السياحية اللجنة الرسمية من منظمة الروتاري الدولي، برئاسة شانون واتسون، خلال زيارتها إلى مصر لتفقد الإمكانيات المتاحة لاستضافة المؤتمر الدولي للروتاري عامي 2029 أو 2031.

تأتي الزيارة في إطار جهود الاتحاد لدعم سياحة المؤتمرات والحوافز، وجذب المزيد من الفعاليات الدولية الكبرى.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية وعضو مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء غرفة شركات السياحة كريم محسن، كريم المنباوي، وتامر الشاعر، إضافة إلى هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد.

ورافق اللجنة أيضًا الدكتورة ميان رسلان، المحافظ السابق لاتحاد روتاري مصر ورئيس لجنة ملف المؤتمر، ومحمد دلاور، المحافظ السابق ومستشار لجنة الملف وممثل الروتاري لدى الجامعة العربية، وأيمن نزيه، محافظ سابق.

وخلال اللقاء، تم استعراض الملف المصري الذي يعكس جاهزية مصر الكاملة لاستضافة هذا الحدث العالمي بالتعاون مع الاتحاد والغرف السياحية المعنية.

وأكد الجانبان أن مصر تمتلك مقومات سياحية وثقافية وترفيهية استثنائية، لاقت إعجاب أعضاء الوفد، مشيرين إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تعزز مكانة مصر على خريطة سياحة المؤتمرات والحوافز عالميًا.

كما تناولت المناقشات آليات تسهيل دخول أكثر من 20 ألف مشارك متوقع من مختلف دول العالم، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتأشيرات، وإعداد برامج سياحية متنوعة للوفود ومرافقيهم.

وقام الوفد بجولة في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات حيث أبدى إعجابه بالتجهيزات الحديثة، مع بحث إمكانية تخصيص مكتب بمطار القاهرة الدولي لتيسير استقبال الضيوف، وتوفير وسائل نقل سياحية متطورة لراحة المشاركين.

يذكر أن مصر تنافس عددًا من أبرز المدن العالمية، من بينها برشلونة، دبلن، ودلهي، على استضافة المؤتمر، على أن يتم حسم الوجهة النهائية خلال الاجتماع السنوي للروتاري في يناير المقبل. وفي حال اختيار مصر، ستبدأ الترتيبات الرسمية بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يُعلن عن الجهة المنظمة قبل عام من انعقاد المؤتمر.

ويؤكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أن استضافة هذا الحدث الدولي الكبير تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة، وتعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات العالمية، فضلًا عن كونها أداة ترويجية مهمة لزيادة أعداد السائحين في السنوات التالية للمؤتمر.

