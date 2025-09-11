كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها مديريات العمل بالمحافظات، أمس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، أسفرت عن تحرير 139 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب في مواقع عمل منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بغرامات تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.

وأكد الوزير أن الحملات مستمرة حتى يتم استيفاء جميع الأجانب لتراخيص العمل في مختلف المنشآت، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بسرعة تسجيل العمالة الأجنبية لديهم لتجنب الغرامات التي تتضاعف بتكرار المخالفات وزيادة أعداد العاملين غير المرخصين.

وأشار إلى أنه كان قد وجّه، الثلاثاء الماضي، اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تنفيذه مطلع سبتمبر الجاري.

وأوضح أن المرحلة الأولى من تلك الحملات، والتي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر لمدة شهر، تركز على تراخيص عمل الأجانب، لافتًا إلى أهمية التطبيق الحازم لمواد القانون لضمان بيئة عمل آمنة ولائقة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية ندوات توعوية في جميع المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمستجدات القانون وسبل الالتزام بأحكامه.

اقرأ أيضًا:

تمويل بقيمة 103.5 مليون يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع ألمانيا

إسقاط الجنسية عن مصري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

أسعار العمرة في سبتمبر 2026 - "الاقتصادية والخمس نجوم"