وزير الري يتابع تطوير منظومة الرصد والمراقبة بالسد العالي

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور محمد رشدي، رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، لاستعراض أعمال التطوير الجارية بمنظومة الرصد والمراقبة والتشغيل بالسد العالي وأعمال الصيانة بخزان أسوان.

تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتحديث برامج الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بما يتيح مراقبة المناسيب والتصرفات المائية على مدار الساعة ويعزز كفاءة التشغيل وضمان الأمن المائي.

كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في مجال تطوير أنظمة المراقبة والتشغيل بالسد، بالاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة والخبرات المصرية، إلى جانب أعمال الصيانة المتقدمة الجارية بخزان أسوان.

وأكد الدكتور سويلم، أن هذه الجهود تأتي ضمن محاور منظومة الري 2.0 – الجيل الثاني، التي تهدف إلى تحديث المنشآت المائية الكبرى باستخدام النظم الرقمية، مواكبةً للتوجه العالمي نحو الإدارة الذكية للموارد المائية.

وأضاف أن السد العالي وخزان أسوان يمثلان ركنًا محوريًا في هذه المنظومة، بوصفهما الضامن الأساسي لتحقيق أعلى مستويات الأمان المائي والكفاءة التشغيلية.

كما وجّه الوزير بضرورة الاستمرار في أعمال المتابعة اليومية والصيانة الدورية، مشيدًا بكفاءة وخبرة الكوادر الفنية والهندسية العاملة في تشغيل السد، ومؤكدًا أن الحفاظ على هذا الصرح العملاق يتطلب جهدًا متواصلًا وتطويرًا مستمرًا.

وشدد على أن التدريب المستمر وتنمية القدرات البشرية يعدان حجر الزاوية في رفع كفاءة الأداء وتحسين منظومة العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير الدعم الفني والتقني اللازم للعاملين بالهيئة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن السد العالي يظل بحق "حصن الأمان للمصريين" ورمزًا لإرادة الشعب وقدرته على البناء والإنجاز، حيث لعب دورًا محوريًا لعقود في تنظيم مياه نهر النيل، وحماية مصر من الفيضانات والجفاف، وتوفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء، ليبقى عنوانًا بارزًا لقدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات بعزيمة وإصرار.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع طفيف بالحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

طبيب مصري يكشف تفاصيل ابتكاره علاجا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا