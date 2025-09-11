كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

متحدث الخارجية: مصر مهدت لاتفاق استئناف التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الجهود الدبلوماسية النشطة لمصر ساهمت بشكل كبير في تحقيق التهدئة وخفض التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

بالذخيرة الحية.. مستشار الأكاديمية العسكرية يكشف تفاصيل مناورات "النجم الساطع"

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تدريب "النجم الساطع" يعد رسالة ردع قوية ورسالة طمأنة للمصريين، مشيرًا إلى أن المناورات تعكس القدرة العالية للقوات المسلحة المصرية على تنفيذ العمليات المشتركة.

خبير: "السردية الوطنية" ضرورة لتعزيز هوية الاقتصاد وضمان استدامة النمو

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن صياغة سردية وطنية جامعة للاقتصاد المصري كانت خطوة ضرورية، في ظل غياب نموذج تنموي محدد مثل التجربة الصينية أو الفيتنامية، وعدم وجود هوية اقتصادية واضحة يمكن البناء عليها.

وزيرة التخطيط: "السردية الاقتصادية" هدفها تحقيق التنمية للمواطن

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تتبناها الحكومة المصرية موجهة بالأساس لتحقيق التنمية للمواطن، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل، حيث تُحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة.

الصحة": مصر استقبلت 23 ألف فلسطيني للعلاج بمستشفياتها

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المستشفيات المصرية استقبلت ما يقرب من 23 ألف فلسطيني، بما في ذلك مصابون ومرافقون، وذلك خلال الفترات التي تم فيها فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني