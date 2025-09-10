"الصحة": مصر استقبلت 23 ألف فلسطيني للعلاج يمستشفياتها

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المستشفيات المصرية استقبلت ما يقرب من 23 ألف فلسطيني، بما في ذلك مصابون ومرافقون، وذلك خلال الفترات التي تم فيها فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشار عبد الغفار في مداخلة هاتفية خلال برنامج الحياة اليوم ،المذاع على ، قناة "الحياة"، إلى أن المصابين تم توزيعهم على أكثر من 300 مستشفى، مبينا أنه يتم تقديم خدمة طبية كاملة لهم دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.

وذكر أن مصر استقبلت 1923 حالة من مرضى الأورام، بالإضافة إلى أكثر من 600 حالة تعاني من أمراض مزمنة ومتعددة.

وأكد أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري ولو للحظة واحدة، وأن الهلال الأحمر المصري لديه مخازن مجهزة لاستقبال المساعدات الإنسانية.

