خبير: "السردية الوطنية" ضرورة لتعزيز هوية الاقتصاد وضمان استدامة النمو

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن صياغة سردية وطنية جامعة للاقتصاد المصري كانت خطوة ضرورية، في ظل غياب نموذج تنموي محدد مثل التجربة الصينية أو الفيتنامية، وعدم وجود هوية اقتصادية واضحة يمكن البناء عليها.

وأوضح "نافع" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن هذه السردية جاءت لتشكل إطارًا جامعًا يحدد طبيعة النمو الاقتصادي لمصر خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن الأهم من معدل النمو هو جودته وطبيعته، وهل يعتمد على الاستهلاك كما كان في السابق، أم أنه مدعوم بالاستثمار المحلي والأجنبي المباشر لسد فجوة الادخار.

وأضاف أن السردية تناولت دور الدولة بوضوح، حيث تعيد إحياء رؤية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ولفت إلى أن التجارب الدولية مثل كوريا الجنوبية، التي اعتمدت نموذج التحول التصديري، تعكس أهمية وجود إطار جامع ومرجعي يمكن استخدامه في صياغة الرؤية متوسطة الأجل، حتى مع تبدل الحكومات وتغير القيادات.

وأكد أن ضمان استمرارية هذه السردية مرتبط بمدى تبني الشعب لها، دون الحاجة للدخول في تفاصيل تقنية معقدة، موضحًا أن الرهان الأساسي الآن يتمثل في قدرتها على الاندماج مع المشروعات الاقتصادية والتنموية القائمة، بما يضمن استدامة التقدم وتحقيق أهداف التنمية.

