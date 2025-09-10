إعلان

مدبولي: 5 محافظات جديدة بالمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

07:47 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال كلمته أمام قمة "البريكس" الأخيرة على أهمية تعزيز وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الشراكات الاستراتيجية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء، أنه استعرض مع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثانية منه وضخ الاستثمارات لتنفيذ المشروعات اعتبارًا من العام المالي الحالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تخصيصاً استثنائياً لدعم المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل إدخال خمس محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن الدولة مستمرة في التوسع بتطبيق هذا النظام لتحقيق التغطية الصحية المتكاملة لكل المواطنين.

وأضاف مدبولي أن الرئيس السيسي اطمأن كذلك على سير العمل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، موضحاً أن المبادرة منذ انطلاقها واجهت تحديات كبيرة حيث تجاوزت قوائم الانتظار آنذاك 25 ألف حالة.

وتابع رئيس الوزراء أن المبادرة نجحت حتى الآن في خدمة نحو 2 مليون و860 ألف مواطن من خلال إجراء مختلف العمليات الجراحية لهم، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اقرأ أيضاً:

السيسي وأمير الكويت يدينان هجوم إسرائيل على قطر

16 قرارًا جديدًا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة البريكس الرئيس السيسي التأمين الصحي الشامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه