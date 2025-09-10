مدبولي: 5 محافظات جديدة بالمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال كلمته أمام قمة "البريكس" الأخيرة على أهمية تعزيز وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الشراكات الاستراتيجية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء، أنه استعرض مع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثانية منه وضخ الاستثمارات لتنفيذ المشروعات اعتبارًا من العام المالي الحالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تخصيصاً استثنائياً لدعم المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل إدخال خمس محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن الدولة مستمرة في التوسع بتطبيق هذا النظام لتحقيق التغطية الصحية المتكاملة لكل المواطنين.

وأضاف مدبولي أن الرئيس السيسي اطمأن كذلك على سير العمل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، موضحاً أن المبادرة منذ انطلاقها واجهت تحديات كبيرة حيث تجاوزت قوائم الانتظار آنذاك 25 ألف حالة.

وتابع رئيس الوزراء أن المبادرة نجحت حتى الآن في خدمة نحو 2 مليون و860 ألف مواطن من خلال إجراء مختلف العمليات الجراحية لهم، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

