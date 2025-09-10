مقترح جديد بجامعة عين شمس لتنظيم عقد المؤتمرات.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

ترأست الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع لجنة تنسيق المؤتمرات السنوية بالجامعة، بحضور كلا من أعضاء اللجنة من عمداء ووكلاء الكليات كمال عبيد المساعد بكلية طب الأسنان مدير إدارة التعاون الدولى ومقرر اللجنة، أعضاء هيئة التدريس من أعضاء اللجنة

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق ومراجعة طلبات المؤتمرات المُقدمة، وتوحيد جهود البحث العلمي بين الكليات لتقديم مؤتمرات تعود بفائدة حقيقية على المجتمع وتتوافق مع استراتيجية الجامعة ومكانتها العريقة على أن يتم نشر جدول المؤتمرات في موعد أقصاه الأول من نوفمبر من كل عام.

وأضافت أن المؤتمرات ستتم مراجعتها لضمان توافقها مع رسالة الجامعة وتوفير فرص للتفاعل بين التخصصات، مع حل أي مشكلات بالتشاور مع الكليات المعنية.

وأشارت إلى أن المؤتمرات العلمية تُعد ركيزة لتطوير المجتمع الأكاديمي والمهني، حيث توفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات وتشجع على التعاون البحثي، كما أنها تعزز من مكانة الجهة المنظمة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم والتطوير المهني.

من جانبه، أكد الدكتور كمال عبيد مقرر اللجنة أن التخطيط يسهل المهام التنظيمية للمؤتمرات ويوفر الوقت والجهد ويساعد في وضع ميزانية اقتصادية للفعاليات كما يمكن توفير انظمة للرعاية لكل مؤتمر ، مشيرًا إلى أنه يجب تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات المؤتمرات.

يأتي هذا الاجتماع بعد موافقة مجلس الجامعة على الدليل المقترح الذي قدمته نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والذي يمثل سياسة جديدة لتنظيم المؤتمرات السنوية بجامعة عين شمس، وفي ختام الاجتماع، تم الرد على كافة استفسارات أعضاء اللجنة.

