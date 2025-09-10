كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد شركة "بيوجينيرك"، برئاسة الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة، في إطار حرص الهيئة على دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار في مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات.

واستعرض الاجتماع دور الشركة في صناعة الأدوية البيولوجية، وأبرز مشروعاتها الحالية في إنتاج المستحضرات الحيوية واللقاحات والأدوية المتخصصة، إلى جانب مناقشة خططها المستقبلية للتوسع في خطوط إنتاج جديدة.

وأكد الغمراوي حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية وتشجيع الاستثمارات الدوائية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات؛ لما تمثله من أهمية في دعم الأمن الدوائي المصري وتلبية احتياجات المرضى.

وأشاد ممثلو شركة "بيوجينيرك" بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية واللقاحات، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس رؤية الدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، معربين عن تقديرهم حرص الهيئة على التعاون المثمر مع الشركات العاملة في القطاع؛ حيث تم شرح الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتطورة التي تدعم خطط التوسع الصناعي.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتورة هبه الله إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الحيوية.

وحضر من جانب شركة بيوجينيرك، الدكتور ياسر فايد المدير العام للشركة، والدكتور أحمد الكردي مدير إدارة التسجيل.

يأتي ذلك في إطار التعاون الفعّال بين هيئة الدواء المصرية والشركات الوطنية العاملة في القطاع؛ بما يُسهم في تعزيز توطين صناعة الدواء ودعم الأمن الدوائي المصري.