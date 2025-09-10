تفاصيل استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

كتب- محمد شاكر:

بدأت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين لعام 2026، أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، وذلك عقب تشكيلها بقرار من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لبحث التحضيرات الخاصة بالدورة المقبلة التي تحل فيها رومانيا ضيف شرف.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة تفاصيل مشاركة رومانيا وما تمثله من فرصة لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين عبر فعاليات فكرية وأدبية وفنية تعكس الثقافة الرومانية وتفتح آفاق الحوار مع الثقافة المصرية.

كما تطرقت المناقشات إلى المقترحات الخاصة بشعار المعرض وشخصية الدورة الرئيسية، إضافة إلى شخصية معرض الطفل، إلى جانب وضع قائمة أولية بالأسماء الفكرية والأدبية المرشحة للمشاركة في البرنامج الثقافي.

وتم الاتفاق على عدد من المحاور التي سيتناولها النشاط الفكري، من أبرزها: الهوية الوطنية، المئويات، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، قضايا الشباب والقضايا المجتمعية، بما يرسخ مكانة المعرض كمنصة حوارية كبرى تعكس تطورات المشهد الثقافي والمعرفي.

وكان وزير الثقافة قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا، لتضم نخبة من الرموز الثقافية والفكرية والإعلامية من مختلف المجالات برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، وعضوية الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الشاعر أحمد الشهاوي، الكاتب الصحفي أحمد الجمال، الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الدكتور أحمد نوار، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتور السعيد المصري، الدكتور جمال مصطفى سعيد، العميد خالد عكاشة، الدكتور سامي سليمان، الدكتور سمير مرقص، الدكتور شوكت المصري، الكاتب الصحفي طارق رضوان، الكاتب طارق مخلوف، المسرحي عادل حسان، الدكتور علي الدين هلال، الكاتبة فاطمة المعدول، الدكتور محمد أحمد مرسي، الدكتور محمد صابر عرب، الدكتور ممدوح الدماطي، الدكتور علاء عبد الهادي، الكاتب محمد فايز فرحات، الدكتور مسعود شومان، الإعلامية منى الشاذلي، الكاتب الصحفي وائل السمري، إلى جانب محمد عزت أمين اللجنة.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار حرص وزارة الثقافة على أن تكون الدورة الـ57 امتدادًا لمسيرة المعرض كأكبر حدث ثقافي ومعرفي في مصر والمنطقة، مع تعزيز دوره في بناء الوعي وتكريس مكانة الكتاب كجسر للتواصل بين الشعوب والثقافات.

