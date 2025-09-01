(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 37 23

6 أكتوبر 37 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 23

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 36 26

نخل 34 17

كاترين 30 15

الطور 35 26

طابا 34 24

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 32 23

السلوم 34 24

سيوة 40 24

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 39 30

شلاتين 37 29

حلايب 35 30

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 39 23

سوهاج 40 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 27

أبوسمبل 42 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 30

المدينة المنورة 42 28

الرياض 41 29

المنامة 40 32

أبوظبى 40 31

الدوحة 43 32

الكويت 44 28

دمشق 38 18

بيروت 30 26

عمان 31 19

القدس 30 19

غزة 30 24

بغداد 41 26

مسقط 35 30

صنعاء 29 15

الخرطوم 37 25

طرابلس 35 26

تونس 31 24

الجزائر 26 17

الرباط 26 14

نواكشوط 31 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 33 14

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 31 23

نيودلهي 30 25

جاكرتا 34 23

بكين 31 21

كوالالمبور 32 25

طوكيو 36 28

أثينا 34 22

روما 28 17

باريس 19 14

مدريد 28 15

برلين 19 13

لندن 19 14

مونتريال 26 15

موسكو 19 11

نيويورك 26 17

واشنطن 26 15

أديس أبابا 20 12