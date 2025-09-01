إعلان

الحفني والشوربجي يودعان أوائل الثانوية العامة قبل سفرهم إلى ألمانيا

07:04 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

أوائل الثانوية العامة قبل سفرهم إلى ألمانيا

كتب- عمرو صالح:

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أوائل الجمهورية من طلاب الثانوية العامة بمطار القاهرة الدولي قبل سفرهم إلى العاصمة الألمانية برلين.

وجاء ذلك في إطار المبادرة السنوية “رحلة العمر” التي تنظمها جريدة الجمهورية وبرعاية الشركة الوطنية مصر للطيران.

وأكد الوزير أن رعاية المتفوقين تأتي تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح مضيفًا أن الطلاب المتفوقين يمثلون ثروة وطنية حقيقية يجب الاستثمار فيها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.

من جانبه أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي بالمبادرة مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على دعم أبنائها المتميزين وأن مشاركة قطاع الطيران المدني في رعاية أوائل الجمهورية تجسد اهتمام الدولة بالعلم والتفوق كركيزة أساسية للتنمية.

