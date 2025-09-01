رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب- محمد نصار:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي برقيته، قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وأن يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: ونحن نحتفل بهذه المناسبة العطرة كل عام، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والدعوة إلى إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام والطمأنينة والخير بين سائر البشرية في مختلف أرجاء العالم.

