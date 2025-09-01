حركة ترقيات لعدد من قيادات شركات الكهرباء -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

شهدت عدة شركات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة صدور حركة ترقيات وتكليفات جديدة لعدد من القيادات، في إطار استراتيجية القطاع لدعم الكوادر البشرية وتأهيلها لمناصب قيادية.

وأصدرت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس شركتَي توزيع الكهرباء بمصر العليا وجنوب الدلتا ورئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حركة ترقيات بمختلف القطاعات؛ لرفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

قرارات ترقية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

وأصدرت المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا أيضًا بترقية رشا سعيد مديرًا عامًّا للتخطيط والمتابعة بـ"الإسكندرية لنقل الكهرباء".

قرارات ترقية بـ"مصر العليا لتوزيع الكهرباء"

وأصدر المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء"، قرارًا بترقية أشرف عباس رئيسًا لقطاع "كهرباء سوهاج"، وزينب عبد الواحد، مديرًا عامًّا للمراجعة، ومصطفى عبد الله، مديرًا عامًّا لأنظمة العدادات الحديثة بالمركز الرئيسي بشركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء".

قرارات ترقية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأصدر المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قرارًا بترقية المحاسب عمرو بارومة، لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والتجاري.

تعيين 3 مديرين جدد بـ"وسط الدلتا"

وأصدر المهندس محمد السعيد محمد العبد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، قرارًا بتعيين المهندس إبراهيم محمد شبانة يونس، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للشؤون الفنية ومتابعة الأداء بقطاع محطة كهرباء بنها، والمهندسة إيمان عبد العزيز محمد الحناوي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للصيانة الكهربائية بقطاع محطة كهرباء بنها، والمحاسب وائل عبد الحليم عوض عبد الحليم، قائمًا بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمراجعة بقطاع الشؤون المالية بطلخا.

