الإسكان الاجتماعي: "بديل الإيجار القديم" متاحة بنظام التمليك أو الإيجار بمساحات تصل لـ120 مترًا

12:37 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

مى عبد الحميد

كتب- حسن مرسي:

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن التفاصيل الكاملة للأوراق المطلوبة والتقديم على وحدات بديل الإيجار القديم، مؤكدة أن الشقق ستتنوع بين تمليك وإيجار وفقاً لرغبة المتقدمين.

وقالت عبدالحميد خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "الأوراق المطلوبة تشمل إثبات العلاقة الإيجارية عبر عقد الإيجار وإيصالات المرافق، بالإضافة إلى إثبات الدخل"، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من هذه البيانات عبر الربط الإلكتروني مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة.

وأضافت: "الشقق تنقسم إلى تمليك أو إيجار حسب رغبة الأشخاص"، منوهة إلى أن الأولوية في الإيجار ستكون لكبار السن وفقاً لمعايير الدخل والظروف الاجتماعية.

وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق: "هناك عدة أنواع من الإيجار متاحة، وتصل مساحات بعض الشقق إلى 120 مترًا".

وأشارت إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين قبل انتهاء الـ7 سنوات المحددة، مشددة على أن الوحدات ستكون جاهزة للتسليم في التوقيتات المتفق عليها.

ونوهت عبدالحميد إلى أن تطبيق مبلغ 250 جنيهاً كإيجار انتقالي يبدأ اعتبارًا من غد، موضحة أن هذا الإجراء يستمر حتى انتهاء لجان الحصر من عملها.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن لجان الحصر ستبدأ في فحص الأماكن اعتبارًا من يوم الغد، مشيرة إلى أن أقصى قيمة إيجارية ستصل إلى 1000 جنيه على مدار الـ3 أشهر القادمة.

