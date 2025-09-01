فخري الفقي: خفض الفائدة سيستمر.. وهذه قيمة الدولار العادلة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 28.25% إلى 23.25% يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات ستستمر حتى تصل إلى مستوى يتراوح بين 12 و14% بنهاية العام المالي.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "هذا التخفيض سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة"، مضيفًا أن القرار سيساهم في تنشيط حركة السوق خاصة في قطاعات السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات والأجهزة.

وتابعً: "خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الحكومة مما يسهم في خفض عجز الموازنة"، لافتاً إلى أن القرار سينعش البورصة المصرية بعد تراجع جاذبية الشهادات الادخارية.

وأشار الفقي إلى أن شهية المستثمرين المحليين والأجانب قد ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة مع وجود استثمارات عربية قوية في مصر وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة.

وأكد أن سعر صرف الدولار تراجع من 51.60 جنيه إلى نحو 48.5 جنيه بفضل تحسن قوى العرض والطلب، معتبراً أن الجنيه المصري "مقوم بأقل من قيمته الحقيقية".

وأكد الفقي، أن الجنيه المصري يستحق أن يصل سعره إلى نحو 35 جنيهًا للدولار بدلاً من 50، مشيرًا إلى أن هذا التحسن سيكون نتيجة طبيعية لاستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وانخفاض معدلات التضخم.