حماة الوطن يرفض إعلان إسرائيل احتلال غزة.. ويدعم الموقف المصري

أعلن حزب حماة الوطن، رفضه المحاولات الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، في ضوء ما أعلنه المجلس الوزاري بدولة الاحتلال، بشأن فرض السيطرة على القطاع، ضمن خطة تهجير الفلسطينين.

وأكد الحزب، في بيان له أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة تمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية، وانتهاكا صريحا للمواثيق والمعاهدات التي تقضي بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار حماة الوطن، إلى أن التعنت الإسرائيلي والإصرار على تنفيذ مخطط التهجير، لن يزيد الأمر إلا تعقيدا، وسيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بالكامل.

وأعلن الحزب، دعمه الكامل للتحركات المصرية التي تسعى لوقف التوسع الاستيطاني، ورفض المحاولات الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة.

وأكد حماة الوطن، دعمه المساعي الرامية إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في المنطقة، مع الالتزام الكامل بتسهيل وصول المساعدات إلى الفلسطينين.

وجدد الحزب دعوته إلى المجتمع الدولي وكافة المؤسسات العالمية الفاعلة، إلى ضرروة التحرك الجاد والعاجل في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية، لمنع دخول المنطقة في نفق مظلم من الصراعات التي سيكون تأثيرها على العالم أجمع

