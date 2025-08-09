موعد انطلاق الدعاية الانتخابية في انتخابات "الشيوخ" بجولة الإعادة

كتب- نشأت علي:

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للجولة الثانية "الإعادة" من انتخابات مجلس الشيوخ في بعض دوائر الفردي في عدد من المحافظات؛ وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الجولة الأولى رسميًّا يوم 12 أغسطس المقبل؛ ليتم بعدها البدء في إجراءات جولة الإعادة.

وتبدأ تلك الإجراءات بمرحلة الدعاية الانتخابية من اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى، ثم تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي يوم ٢٤ أغسطس، قبل بدء إجراء التصويت في الخارج يومَي ٢٤ و٢٥ أغسطس، وفي الداخل يومَي ٢٧ و٢٨ أغسطس.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، يوم ٤ سبتمبر المقبل.

وتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرًّا انتخابيًّا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وأُجريت الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

