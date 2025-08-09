كتب- محمد صلاح:

نجحت فرق الصيانة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إعادة توصيل الدائرة رقم 2 (جبل الزيت - شمال الغردقة) جهد 220 ك. ف، ما ساهم في استقرار التغذية الكهربائية بعدة مناطق بمحافظة البحر الأحمر، خاصة الغردقة وسفاجا.

وخلال الساعات الماضية، تابعت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، أعمال الإصلاح بإشراف ميداني من المهندس إبراهيم شحاته، رئيس منطقة القناة لنقل الكهرباء، الذي تواجد في الموقع على مدار 48 ساعة متواصلة برفقة فرق العمل.

وبحسب مصدر بالشركة، فإن فرق الخطوط التابعة لمنطقة القناة أنهت أعمال إصلاح العطل الناتج عن قطع في أحد الموصلات، والذي تسبب في اضطراب التيار خلال الفترة الماضية.

واستمرت عمليات الإصلاح لمدة يومين وسط ظروف مناخية وجغرافية شديدة الصعوبة، شملت ارتفاع درجات الحرارة، وشدة الرياح، وصعوبة الوصول إلى أبراج الضغط العالي في المنطقة.

وأكد المصدر، في تصريحاته إلى "مصراوي" أن الجهود أسفرت عن عودة التيار إلى وضعه الطبيعي وضمان استقراره، بما يمنع تكرار الانقطاعات التي شهدتها المنطقة سابقًا، مشيدًا بمجهودات فرق العمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

يُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت ربط محطات إنتاج وتوليد الرياح الجديدة آمونت بجبل الزيت، بقدرة 1500 ميجاوات، على الخط نفسه، لدعم الشبكة القومية للكهرباء في مناطق البحر الأحمر.

وشارك في أعمال المتابعة من قيادات منطقة القناة لنقل الكهرباء، المهندس أشرف لطفي، رئيس قطاع الخطوط الهوائية بالمنطقة، وعدد من مديري العموم والإدارات المختلفة بقطاع الخطوط.

