اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية صباحًا يوميا (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجـه البحـري، مدن القناة، ووسط سيناء

كما توقعت الهيئة وجود نشاط لحركة الرياح قد تصل سرعتها إلى 44 كم/س خاصة على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

