كتب-عمرو صالح:

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ صاحب العمل لا بد أن يحرر عقودا للعمال الذين يعملون لديه، حتى تضمن وزارة العمل الأجر العامل، التأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "صاحب العمل عليه أن يبرم العقد مع العامل في الفترة الذي يحتاجه فيها، مثل 6 شهور أو سنة أو 10 سنوات أو أي فترة أخرى".

وتابع: "إذا تم الفصل قبل انتهاء مدة العقد، فإنه يتم الرجوع إلى القضاء لصرف التعويض والغرامات، ولكن، هناك أمر جديد، وهو التسوية التي ستتضمنها القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، حيث سيتم عمل نموذج للتسوية في حال حدوث تراضٍ بين العمل وصاحب العمل للتيسير على الطرفين".

وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال مثل الحصول على أجر عادل، وكل عقد سيكون له 4 نسخ، بوزارة العمل، التأمينات، صاحب العمل، ونسخة رابعة مع العامل.

وأوضح: "لو تم التفتيش على صاحب عمل ولم نجده حرر عقدا للعامل، فإن العامل سيكون هنا في تعاقد دائم بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي، فنحن نقول لأصحاب العمل والمصانع والشركات، أنه لا بد من تحرير العقد.. وبالنسبة إلى التفتيش، فإن مفتشي الوزارة لديهم ضبطية قضائية للتفتيش على المنشآت ويكون التفتيش مفاجئا، ولدينا منصة سيتم رفع عليها كل العمالة، فإذا كان صاحب العمل يشغل 300 عامل ولم يسجل منهم على المنصة إلا 200 على سبيل المثال، فإنه سيتم تغريمه على الـ100 عامل الذين لم يسجلهم.

اقرأ أيضا:

ننشر تنسيق 66 جامعة خاصة وأهلية لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة 2025

الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

طقس الساعات المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

رئيس هيئة الدواء: "لا نية لزيادة أسعار الأدوية.. ولو الدولار نزل هنخفض الأسعار"