كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن صدور قرارات بإلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات تعمل في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك خلال شهر يوليو 2025 فقط، لمخالفتها أحكام قانون العمل.

وأوضح الوزير أن القرار شمل إيقاف نشاط كل من شركة "الأعراف" الحاصلة على الترخيص رقم 1481، وشركة "الدليل" برخصة رقم 369، وشركة "شمس الإبداع" برخصة رقم 1518، إلى جانب إلغاء نشاط شركة "سنايا الإسكندرية" الحاصلة على ترخيص رقم 1113.

وأشار "جبران" إلى أنه وجّه الإدارات المختصة بالوزارة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، لضمان التزامها بأحكام القانون، والتأكد من تعاملها مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

كما شدد الوزير على أهمية تحذير المواطنين من التعامل مع الكيانات الوهمية أو غير المرخصة، مؤكدًا أن خدمات الوزارة تُقدّم للمواطنين مجانًا دون وساطة، وأن الوزارة لا تتهاون مع أي شركة تخالف القواعد المنظمة.

وأوضح وزير العمل أن القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل، ينص على عدد من الحالات التي تستوجب إيقاف أو إلغاء ترخيص شركات إلحاق العمالة، منها: فقدان أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ مالية من العامل نظير التشغيل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأكد جبران استمرار الوزارة في تطبيق القانون بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم في فرص العمل المشروعة.

