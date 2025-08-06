الأعلى للإعلام ينظم ورشة عمل عن الإعلام والتحليل الرياضي

كتب-عمرو صالح:

أعلنت لجنة أداء الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام، عن تنظيم ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، وذلك في ضوء الجلسات التي عقدتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، مع الوسائل الإعلامية وصانعي المحتوى الرياضي.

وبحسب بيان المجلس فمن المقرر أن تشمل الورشة أربع محاضرات نوعية حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة؟» و«الضيف الثابت… بين الشاشة والمصداقية: كيف تكون حضورًا لا يُستبدل؟».

وتهدف الورشة إلى تطوير أدوات المحلل الرياضي في تقديم الرأي الفني الاحترافي، وتعزيز مفاهيم الحياد والتوازن والانضباط المهني أمام الكاميرا، وكذلك تدريب المشاركين على استخدام البيانات والإحصائيات في التحليل الفني، وتأهيل الضيف الإعلامي الثابت ليكون عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا في المشهد الإعلامي الرياضي.

وأكدت اللجنة أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة موسعة لرفع مستوى الأداء الإعلامي الرياضي، وضبط المعايير المهنية في الاستوديوهات التحليلية.

ويأتي ذلك في إطار جهود لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لرفع كفاءة التحليل والتعليق الرياضي في الإعلام المصري، وتعزيز الأداء المهني للضيوف الدائمين والمحللين في البرامج الرياضية.







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