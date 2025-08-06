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أول رد من الحكومة على شكاوى نقص مياه الري ببعض المناطق

05:54 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب-عمرو صالح:

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على شكاوى الفلاحين في بعض المناطق من نقص مياه ري الأراضي الزراعية.

وقال مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، إن مصر حاليا في فترة أقصى استهلاك المياه موضحا أنها تبدأ من شهر مايو وحتى نهاية أغسطس أي فترات الصيف.

وتابع: احنا بنتبع أساليب المناوبات الثنائية و الثلاثية في ضخ المياه للترع بمعنى اني ممكن أوقف الضخ لترعة معينة عشان تضخ في أخرى لكن الوضع مطمئن وكميات المياه كافية والصور اللى بتتنشر على السوشيال ميديا للترع الناشفة دي بتبقى خلال فترات وقف الضخ ليها".

واختتم مدبولي حديثه مشيدا بمجهودات وزارة الري في توفير المياه خلال فترات أقصى الإحتياج خلال صيف 2025 .

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الدكتور مصطفى مدبولي شكاوى نقص مياه الري الحكومة
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