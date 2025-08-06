ارتفاع إيراد النشاط التشغيلي لـ"القاهرة للعبارات" بنسبة 113% في 2023

كتب – عمرو صالح:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبّارات، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة)، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

في بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقريرًا حول جهود الشركة وأبرز ما قامت به لاستعادة توازنها، والتحول من حالة الخسائر إلى تحقيق الأرباح، وذلك من خلال زيادة حصتها في سوق الركاب، حيث حققت نموًا نسبته 12% مقارنة بالعام السابق 2022، بمعدل نمو إجمالي بلغ 19%.

كما استعرض رئيس الشركة القفزة التي شهدتها إيرادات التشغيل، حيث ارتفع إيراد النشاط التشغيلي خلال عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 113% عن عام 2022.

وأوضح أن هذه الزيادة تحققت نتيجة ارتفاع مبيعات الشركة، وزيادة مبيعات الوكيل المصري والوكيل السعودي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من إيرادات الوكالة الملاحية، والاستغلال الأمثل لمرافق الشركة، بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة على منظومة العمل.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة بخطط التطوير التي تم إقرارها، لتحقيق أعلى معدلات النمو، والعمل على تنمية موارد الشركة بشكل مستمر، بما يضمن زيادة الإيرادات والأرباح، وذلك من خلال التوسع في تسويق الخطوط الحالية، ودراسة تشغيل خطوط جديدة مثل خط الغردقة / شرم الشيخ.

وأشار إلى أهمية إجراء دراسة تحليلية لتقييم نتائج سياسة تأجير السفن التي تنفذها الشركة، بهدف فتح أسواق جديدة، وتلبية الطلب المتزايد على النقل البحري خلال فترات الذروة، مؤكدًا أنه يقدم الدعم الكامل للشركة والعاملين بها للارتقاء بمستواها، خاصة في ظل تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير شركات النقل البحري التابعة لها (القاهرة للعبّارات – الجسر العربي للملاحة – الملاحة الوطنية – الشركة المصرية لناقلات البترول)، مستهدفًا الوصول إلى 30 سفينة تجارية بحلول عام 2030، وذلك في إطار الخطة القومية لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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