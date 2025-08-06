كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"الصحة" تنفي فرض رسوم جديدة على أدوية التأمين الصحي

نفى الدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي، ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم إضافية على الأدوية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن جميع الأدوية متوفرة بالمجان في عيادات التأمين الصحي دون أي مقابل مالي

هل يسري قانون الإيجار القديم على عمارات الأوقاف؟.. متحدث الوزارة يكشف

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، أن قانون الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، سيُطبق على جميع العقارات الوقفية، مع الالتزام الكامل بالمهل الزمنية التي ينص عليها القانون

هل يجوز قصر الصلاة لمن يسافر للمصيف؟.. أمين الفتوي يجيب

ال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال متصلة، حول حكم قصر الصلاة خلال يوم واحد قضته في المصيف، أن القصر في هذه الحالة جائز شرعًا ما دامت المسافة تدخل تحت مسافة القصر المقررة.

"الوطنية للانتخابات": التصويت الإلكتروني غير متاح بانتخابات الشيوخ

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لا تستخدم التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزير الزراعة: إقبال كبير على المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الإقبال الكبير على انتخابات مجلس الشيوخ يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية