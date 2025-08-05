"الوطنية للانتخابات": التصويت الإلكتروني غير متاح بانتخابات الشيوخ

كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لا تستخدم التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن العملية الانتخابية في مصر تعتمد على التنظيم الدقيق والإجراءات اليدوية لضمان نزاهتها.

وشدد بدوي على أن التصويت يقتصر على حضور الناخبين بأنفسهم إلى اللجان، وأن الهيئة تسعى إلى تسهيل عملية الاقتراع من خلال التطورات الرقمية التي تساهم في تنظيم العمل الإداري والإحصائي للانتخابات، دون المساس بسلامة عملية التصويت نفسها.

وأضاف رئيس الهيئة أن اللجان الفرعية ستعلن النتائج الأولية بعد انتهاء التصويت، ومن ثم ستنقل الصناديق إلى اللجان العامة لإعلان النتيجة النهائية.

وأكد أن القائمة الوطنية الوحيدة المرشحة، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، يجب أن تحصل على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات حتى يتم إعلان فوزها.

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