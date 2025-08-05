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وزير الزراعة: إقبال كبير على المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

08:03 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتبت - داليا الظنيني:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الإقبال الكبير على انتخابات مجلس الشيوخ يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "برلمان الوطن"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على قناة "المحور"، إلى أن مشاركة الشباب كانت من أبرز مشاهد هذه الانتخابات، مما يدل على التفاف الشعب حول القيادة السياسية.

وفي سياق آخر، كشف الوزير عن تصدير أكثر من 6 ملايين طن من المحاصيل الزراعية خلال الأشهر الماضية، مبينًا أن الوزارة نجحت في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، ومنها اليابان.

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علاء فاروق انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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