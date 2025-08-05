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هل يجوز قصر الصلاة لمن يسافر للمصيف؟.. أمين الفتوي يجيب

09:43 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الشيخ عويضة عثمان

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال متصلة، حول حكم قصر الصلاة خلال يوم واحد قضته في المصيف، أن القصر في هذه الحالة جائز شرعًا ما دامت المسافة تدخل تحت مسافة القصر المقررة.

وأوضح الشيخ عويضة، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية تُفتي باعتماد مذهب الشافعية والحنابلة، القائلين بأن المسافر إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام، فله أن يقصر الصلاة طوال مدة السفر.

وأضاف: "إذا كانت الإقامة يومًا أو يومين أو حتى ثلاثة، ففي كل هذه الحالات يجوز القصر ما دام السفر في مسافة القصر، سواء في الذهاب أو في الإياب".

وأشار إلى أن البعض يتساءل عن مشروعية القصر في حالة السفر للنزهة أو الترفيه، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء يرون أن المسافر للنزهة أو الترفيه له رخصة كغيره، ولا إشكال في ذلك، أما المسافر لمعصية، فقد وقع خلاف بين العلماء: فمنهم من منع الترخص له لأن فيه إعانة على المعصية، ومنهم من أجاز له الرخصة على كل حال، مما يُبرز ثراء الفقه الإسلامي وتنوع اجتهادات علمائه.

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الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية أمين الفتوي
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