"الصحة" تنفي فرض رسوم جديدة على أدوية التأمين الصحي

كتبت -داليا الظنيني:

نفى الدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي، ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم إضافية على الأدوية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن جميع الأدوية متوفرة بالمجان في عيادات التأمين الصحي دون أي مقابل مالي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي له ببرنامج على قناة "الحدث اليوم"، حيث أوضح أن الهيئة لم تُجرِ أي تعديلات على الرسوم المقدمة للمرضى، وأن الخدمات الطبية تظل مجانية بالكامل.

وأضاف عطا أن 99% من خدمات التأمين الصحي تُقدم دون مقابل، سواء في مستشفيات الهيئة أو المستشفيات الخارجية المتعاقدة معها، مشيرًا إلى التوسع في تقديم خدمات جراحية متقدمة مثل جراحات القلب المفتوح والمخ والأعصاب بشكل مجاني.

كما كشف عن تعاقد الهيئة مع 1400 مستشفى بين الحكومية والخاصة، لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتسهيل حصول المرضى على العلاج.

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