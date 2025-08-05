هل يسري قانون الإيجار القديم على عمارات الأوقاف؟.. متحدث الوزارة يكشف

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، أن قانون الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، سيُطبق على جميع العقارات الوقفية، مع الالتزام الكامل بالمهل الزمنية التي ينص عليها القانون.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامى سيد على، المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن القانون يمنح مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية قبل إعادة تقييم القيم الإيجارية.

وذكر أن العقارات الوقفية ستخضع لنفس القواعد المطبقة على الجميع، بما في ذلك قرارات لجان التسعير التي ستحدد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير الموقع ونوع العقار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث قاعدة بيانات شاملة لكافة العقارات الوقفية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وقيادات هيئة الأوقاف.

كما نوه بأن أموال الوقف تتمتع بحرمة خاصة، كونها أموالًا موقوفة لخدمة أغراض خيرية ودينية، وتدار من قبل الوزارة بوصفها ناظرًا للوقف وليس مالكًا.

وأشار إلى أن أي زيادة في القيم الإيجارية بعد انتهاء المهلة القانونية سيتم توظيفها لخدمة المجتمع، مع ضمان مواكبة الأسعار لمعطيات السوق بشكل عادل.

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