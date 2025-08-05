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وزير الري يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ عقب عودته من أوغندا

09:10 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

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القاهرة - أ ش أ:

أدلى وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته الانتخابية بالقاهرة، فور عودته من زيارة رسمية لدولة أوغندا.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد وزير الري أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا وطنيا، وتجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، والمساهمة في بناء المستقبل والحرص على أداء واجبه الوطني.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورا محوريا في إثراء ودعم العملية التشريعية، بما يُعزز من استقرار مؤسسات الدولة وتقدمها.

كما أشار إلى مشاركة العاملين بوزارة الري في انتخابات مجلس الشيوخ، انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية ودورهم الفاعل في دعم مؤسسات الدولة.

وتوجه سويلم بالتحية لجميع القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، لما لمسه من انضباط وانتظام داخل اللجان، وتيسير الإجراءات على الناخبين.

هذا المحتوى من

Asha

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وزير الموارد المائية والري هاني سويلم انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أوغندا
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