القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 36 24

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 37 24

السويس 35 25

العريش 33 23

رفح 32 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 20

كاترين 32 18

الطور 36 28

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 29 22

السلوم 32 22

سيوة 38 21

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 36 29

الشلاتين 39 29

حلايب 35 30

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 34 30

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 4038 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 26

أبوسمبل 40 28