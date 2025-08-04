صور.. محافظ القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025

كتب- محمد نصار:

أدلى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي.

وأكد محافظ القاهرة، عقب الإدلاء بصوته، أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8 ملايين و544 ألفًا و319 ناخبًا موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مركزًا انتخابيًا.

وشدد محافظ القاهرة، على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأكد محافظ القاهرة، أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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