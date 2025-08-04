صور.. وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويدعو العمال للمشاركة

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أدلى محمد جبران، وزير العمل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الاثنين، باللجنة الانتخابية، بمقر مدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزراء الحكومة في هذا الاستحقاق الدستوري، والتأكيد على أهمية الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة والمواطنون في دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر.

وقال الوزير جبران، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن إجراء هذه الانتخابات التي تنعقد في ظل التحديات الراهنة، رسالة طمأنة، واستقرار، وتُظهر للعالم أجمع أن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم، وأن المشاركة الشعبية دليل على الوعي والمسؤولية الوطنية، وتجديد الثقة في القيادة السياسية، وفي السياسيات التنموية التي تشهدها مصر، وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وحث الوزير، الشعب المصري العظيم، وفي القلب منه الملايين من العمال، على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن المشاركة حق دستوري، وواجب وطني، وأن على كل مواطن أن يستفيد من المناخ الديمقراطي، وثقافة "الحوار الاجتماعي"، في كافة المجالات، الذي تتميز به مصر في عهد الرئيس السيسي.

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