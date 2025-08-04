محافظ القاهرة: أكثر من 8.5 مليون ناخب في العاصمة

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت في التاسعة صباح اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ومختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

كما أكد محافظ القاهرة، جاهزية المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين البالغ عددهم حوالي 8 ملايين و544 ألفًا و319 ناخبًا موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مركزًا انتخابيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، ثقته فى قيام المواطنين بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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