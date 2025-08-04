مدارس الكهرباء بعد الإعدادية



كتب- محمد صلاح:

تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر، تلقي طلبات الدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية 2025/ 2026، للالتحاق بالفصول المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبارا من اليوم حتى 14 أغسطس الجاري.

وأعلنت الشركة في بيان لها أماكن مركز التدريب الخاصة بطلاب مدارس الكهرباء كالتالي:

- مركز تدريب المحطات - شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء - مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة (5 سنوات متصلة).

- مركز تدريب الشبكات - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية (3 سنوات).

- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية (3 سنوات).

- معهد تدريب المقطم - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية (3) سنوات.

- الشروط الواجب توافرها للالتحاق بمدارس الكهرباء:

حددت الشركة عددا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين للقبول بالدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الكهرباء كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الإعدادية العامة أو الأزهرية "إنجليزي" من محافظات القاهرة الكبرى: "القاهرة- الجيزة- القليوبية" 2025-2024 للذكور فقط.

- ألا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2025 على 18 سنة.

- يتم التقديم إلكترونيا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg خلال الفترة المحددة ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد على أن يتم إرفاق صورة (PDF).

ذكرت الشركة المستندات المطلوبة للتقديم، وهي:

- صورة شهادة الإعدادية.

- صورة شهادة الميلاد.

- الحد الأدنى للقبول 230 درجة لنظام الخمس سنوات، و190 درجة لنظام الثلاث سنوات.

- يتم الكشف الطبي وعقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية للطلبة المؤهلين للقبول.

- سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء الكشف الطبي والمقابلات الشخصية من خلال الموقع الإلكتروني.

- سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، كما سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم تمهيدا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.