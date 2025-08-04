

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4-8-2025 على أغلب المدن والمناطق بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الاثنين شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن وعواصم محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

-العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- دمياط الصغرى 26 والعظمى 31 درجة.

- بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 36 درجة.

- السويس الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

- العريش الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- رفح الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.



- مطروح الصغرى 24 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38 درجة.

- مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- المنيا الصغرى 24 والعظمى 37 درجة.

- أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.



- سوهاج الصغرى 26 والعظمى 39 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 41 درجة.

- الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 42 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 40 درجة.