أحمد موسى ينتقد أداء الأهلي ويطالب بمدرب وطني وعودة سيد عبدالحفيظ

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أداء النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز كان مخيبًا للآمال، مشيرًا إلى أن الفريق افتقر إلى الروح الجماعية والتكتيك الواضح.

خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال موسى، إن المدير الفني الحالي، ريبيرو، يُعد الأضعف في تاريخ النادي، متسائلًا عن الجهة التي قررت التعاقد معه رغم غياب الفكر التدريبي.

وأوضح موسى أن الأهلي يمتلك نخبة من أفضل اللاعبين في إفريقيا، لكنه يعاني من غياب الروح القتالية عند الخسارة. وأضاف أن النادي، الذي عُرف دائمًا بتحقيق البطولات، يحتاج إلى إعادة تقييم المنظومة الفنية لاستعادة مكانته.

وتابع مقدم "على مسؤوليتي" إلى ضرورة عودة الكابتن سيد عبدالحفيظ لإدارة شؤون الكرة وحل الخلافات بين اللاعبين والإدارة.

وأكد أن مصر تمتلك كفاءات تدريبية وطنية مثل حسن شحاتة وحسام البدري، داعيًا إلى إعطاء الفرصة لمدرب مصري بدلاً من إنفاق مبالغ طائلة على مدربين أجانب.

وأشار موسى إلى أن دفع 150 ألف دولار شهريًا لمدرب أجنبي دون رؤية تدريبية واضحة يُعد إهدارًا للموارد.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاعتماد على مدرب وطني سيُعيد الروح للفريق ويلبي تطلعات الجماهير، موجهًا نصيحة للاعب أحمد زيزو بالتركيز على أدائه في الملعب بعيدًا عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي.