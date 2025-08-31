كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيدة ستيرجومينا لورانس تاكس وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية والوفد المرافق لها.

حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبها أعربت وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية عن تقديرها لدور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار بالقارة الأفريقية، متطلعةً بأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين البلدين.

أعقب اللقاء توقيع الجانبان اتفاقية تعاون بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاق الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق سالوم حاجى عثمان رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي التنزانية، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتنزانية والسفير والملحق العسكري التنزاني بالقاهرة.