فرص عمل بإحدى الدول العربية والراتب بالدولار.. التخصصات ورابط التقديم

كتب– محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن فرص عمل متاحة بالخارج، برواتب مميزة ومزايا عدة.

وأعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في مطاحن لبنان الحديثة، وذلك في تخصصي الطحن والصيانة الميكانيكية، بعقود عمل مدتها عام واحد قابلة للتجديد.

التخصصات المطلوبة لفرص العمل في لبنان

أوضح الوزير، أن الوظائف المتاحة في لبنان، تشمل:

طحان ماهر: بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل ومراقبة آلات الطحن وضبط الجودة وفحص المعدات وصيانتها.

ميكانيكي مطحنة: بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة المعدات الميكانيكية وتشخيص الأعطال وتنفيذ الإصلاحات، مع القدرة على قراءة الكتيبات الفنية والمخططات.

شروط التقديم على وظائف لبنان

أشارت وزارة العمل إلى أن الشروط العامة للتقديم تتضمن:

أن يكون عمر المتقدم ما بين 30 و45 عامًا.

التمتع بلياقة بدنية جيدة ومهارة يدوية عالية.

القدرة على العمل ضمن فريق واحد.

الالتزام بمعايير وإجراءات السلامة المهنية.

مزايا فرص العمل في لبنان

تشمل المزايا التي يحصل عليها المتعاقدون:

راتب شهري قدره 500 دولار أمريكي.

سكن مجهز ومكيف مع توفير الكهرباء والإنترنت.

بوليصة تأمين شامل.

تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا.

ودعا وزير العمل، الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: هنا