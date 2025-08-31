بعد خفض أسعار الفائدة.. "خطة النواب" تكشف عن الفئات المتضررة من القرار

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الفئات المتضررة من قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

وقال "الفقي"، لمصراوي، إن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تضررًا من قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لأن معظمهم يلجأ لشراء شهادات بنكية باعتبارها تحافظ على أموالهم وقي ذات السياق تحقق عائد ربحي لهم.

وأشار إلى أنه سيتم صرف الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام الماضية تضمنت الحد الأقصى لزيادة المعاشات التي تقدر بـ15% وذلك في إطار التخفيف عنهم في الأعباء المعيشية.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

اقرأ أيضًا:

هل يشهد "سبتمبر" موجات شديدة الحرارة؟.. الأرصاد توضح

معايير جديدة من الصحة للقطاع الخاص بشأن الولادة الطبيعية والقيصرية