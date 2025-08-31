هل يتأثر السوق العقاري بقرار خفض الفائدة؟.. "خطة النواب" تُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مدى تأثر السوق العقاري بقرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

وقال "الفقي"، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري حالة من الإنتعاش خلال الفترة المقبلة نظرًا لأن مشروعاته تعتمد على الإقتراض لتنفيذها فبتالي ستنخفض أسعار التكلفة مما يجعلها في متناول الجميع.

وأكد الفقي على أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة سيقضي على حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري " معظم شركات العقارات ستبدأ خلال الفترة المقبلة بسحب قروض لتوسيع أنشطتها الأمر الذي سيحدث وفرة في المعروض وزيادة في المنافسة السوقية".

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

