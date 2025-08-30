تنويه عاجل من الأرصاد بشأن سقوط أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على حدودنا الجنوبية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول.

كما توقعت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.